2019-12-12T11:34:31+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил 23 объекта РТРС во Владимирской области высокоскоростным интернетом

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» обеспечил 23 объекта ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) во Владимирской области высокоскоростным интернетом. Цифровой провайдер проложил более 240 км оптоволокна в 13 районах области, в их числе Гусь-Хрустальный, Ковровский, Гороховецкий, Александровский и другие.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, подведенные к сети РТРС, гарантируют качественную доставку теле- и радиовещательного сигнала по всей области. Владимирский филиал «Ростелекома» обладает большим опытом эксплуатации магистральных сетей связи и уверенно справился с этой важной государственной задачей. Работы завершены в рекордно короткие сроки при постоянном контроле качества. Главным же итогом проекта стало то, что жители даже самых удаленных сел и деревень смогут смотреть телевизионные передачи в отличном цифровом качестве».

Напомним, Правительство РФ определило «Ростелеком» единственным исполнителем по подключению социально значимых объектов, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, к интернету по беспроводной технологии широкополосного доступа, в том числе с использованием инфраструктуры РТРС. Доступ в интернет будет обеспечен для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, органов госвласти и местного самоуправления, пожарных частей и постов, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и других.

Более подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте, по телефону 8-800-1000-800 и в офисах обслуживания компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирский шахматист представит 33 регион на первенстве Европы
Во Владимире мусорное предприятие скрыло налогов на 6 миллионов рублей
31 декабря во Владимирской области будет выходным днем
В Муромском районе при пожаре погиб мужчина, другой с ожогами отправлен в больницу
Муромлянин украл женскую сумку с деньгами
За пропаганду территоризма иностранец получил больше 9 лет тюрьмы
ВТБ совместно с Mastercard предоставил клиентам SwatchPay!
В ночь на пятницу, 13-е, на Пекинке у «Тандема» ограничат движение
Во Владимире сгорел трехквартирный дом: пятеро человек, включая ребенка, выбрались самостоятельно
Владимирец упал в котлован, оставленный строителями, и погиб
Кандидатуру врио вице-губернатора Александра Байера в ЗС Владимирской области будут согласовывать в следующем году
Законодательное собрание Владимирской области согласовало кандидатуру вице-губернатора Игоря Моховикова
Во Владимире 57-летний педофил признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления
ЗС Владимирской области не согласовало кандидатуру врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Фракция "Единая Россия" проведет экстренное собрание по вопросу кандидатуры врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Муромлянин убил приятеля деревянным стулом
Водитель, сбивший сотрудника ГИБДД, отделался штрафом в 70 тысяч рублей
Фермер из Собинского района хотел получить деньги за «мертвые души»
Депутаты ЗС Владимирской области согласовали кандидатуру вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко
Определены победители онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»
«Владимирская Рождественская ярмарка» переехала с Соборной площади на улицу Георгиевскую
Александровские «управляшки» оштрафованы за недобросовестную подготовку к отопсезону
Family office ВТБ признан лучшим в России
На Южном объезде из-за аварии на трассе ввели реверсивное движение
Власти Владимирской области определили, каким врачам будут выплачивать по 2 миллиона рублей
4G появится на каждой вышке