2019-12-07T15:50:51+03:00
Общество

Грозного на место: В Александрове все-таки установили памятник царю

Открытие монумента состоялось сегодня, 7 декабря
Алена Смирнова
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На набережной реки Серой в Александрове сегодня, 7 декабря, состоялось открытие памятника царю Ивану Грозному.

Напомним, эпопея с установкой памятника правителю, который жил в Александрове 17 лет (тогда город был негласной столицей государства), длилась больше трех лет. Его хотели открыть еще в 2016 году. Но сначала не успели очистить речку, потом - благоустроить площадку. Дату открытия перенесли на 29 апреля 2017 года. Но и тогда не срослось - через час после пробной установки монумент демонтировали. Вскоре правообладатели монумента, фонд "Русский витязь", решил совсем забрать памятник царю. В итоге, его установили в Москве на «Аллее правителей».

И вот, сторонам все же удалось договориться, и теперь Грозный вернулся на место, в Александров. Надеемся, навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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