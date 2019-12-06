Спортсменки Владимирской области завоевали 4 медали на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-06T13:50:06+03:00

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Спортсменки Владимирской области Инна Филимонова и Мария Забелина, представляющие 33 регион на первенстве и чемпионате Европы по пауэрлифтингу в литовском городе Каунас с 30 ноября по 5 декабря 2019 года, завоевали на турнире две золотые, серебряную и бронзовую медали.

Инна Филимонова стала второй в весовой категории "57 кг" с результатом 422,5 кг. Также спортсменка завоевала золотую медаль в упражнении "Присед", показав результат 172,5 кг. Мария Забелина в весовой категории "47 кг" выиграла золотую награду среди юниорок с результатом 335,5 кг. С этим же результатом Мария стала третьей среди женщин.

Кроме того, по итогам первенства Европы сборная России стала первой в командном зачете среди девушек до 18 лет, юниорок до 23 лет и среди юниоров до 23 лет. Также спортсмены завоевали первые, вторые и третьи места в абсолютном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU