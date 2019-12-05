2019-12-05T17:50:52+03:00
Происшествия

Житель Александрова зарубил топором знакомого во время попойки в бане

Мужчины решили отметить 8 Марта
Елена Масленникова
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Праздновать они начали днем раньше. Несколько мужчин собрались у друга в бане. Чтобы гулянка удалась на славу, они затарились алкоголем. На следующее утро спиртное у веселой компании закончилось. Несколько человек отправились в магазин за добавкой, а двое остались в бане: 40-летний хозяин сооружения и 26-летний парень, которые до этой встречи знакомы не были. Между мужчинами возник конфликт, который закончился убийством. Владелец бани несколько раз ударил молодого человека сначала топором, а затем ножом. Парень скончался. Суд назначил жителю Александрова наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строго режима и взыскал с осужденного полтора миллиона рублей в пользу пострадавшей семьи в счет компенсации за моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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