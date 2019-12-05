В Коврове мужчина погиб в гараже из-за угарного газа

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-05T16:22:27+03:00

Он завел машину и уснул

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Ковровским спасателям 4 декабря вечером поступил вызов: "Мужчина закрылся в гараже. Возможно, что-то сделал с собой". Спасатели, прибывшие на место, ломами открыли гараж.

- Внутри...К сожалению, уже не помочь, - рассказал в своей группе спасатель Михаил Быков. - По предварительным данным, мужчина выпил, завел машину и уснул. В результате произошло отравление угарным газом.

Обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU