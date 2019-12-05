2019-12-05T16:22:27+03:00
Происшествия

В Коврове мужчина погиб в гараже из-за угарного газа

Он завел машину и уснул
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ковровским спасателям 4 декабря вечером поступил вызов: "Мужчина закрылся в гараже. Возможно, что-то сделал с собой". Спасатели, прибывшие на место, ломами открыли гараж.

- Внутри...К сожалению, уже не помочь, - рассказал в своей группе спасатель Михаил Быков. - По предварительным данным, мужчина выпил, завел машину и уснул. В результате произошло отравление угарным газом.

Обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года во Владимирской области пропали 572 человека
Житель Александрова зарубил топором знакомого во время попойки в бане
Tele2 дарит подарки абонентам на Новый год
ВТБ Лизинг провел первый отраслевой HR саммит
Во Владимире эвакуировали мэрию и арбитражный суд из-за угрозы взрывов
Ковровчанин ограбил новую знакомую у себя дома
Владимирский театр драмы получил приз "Золотой витязь" за спектакль "Анна Каренина"
Клиенты ВТБ разместили на вкладе 3 млрд рублей
Судогодец спилил 10 берез за дачным участком на 13 тысяч рублей
Суздаль попал в пятерку популярных провинциальных городов для поездок на выходные
Вакцинацию от гриппа прошли более 436 тысяч жителей Владимирской области
В Селивановском районе открыли две модельные библиотеки
Семь владимирских спортсменов отобрались на чемпионат России по греко-римской борьбе
Юные владимирские каратисты смогут научиться боевому искусству у настоящего самурая
В Бараки обещают пустить новые автобусные маршруты из Владимира, Вяткино и Судогды
Водитель «Форда» влетел в стелу Мурома и застрял
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
Владимирский полицейский дал банку с порохом бездомному, а потом его задержал
ВТБ обеспечил бесперебойные расчеты на время реорганизации Почты России
Аппарат администрации Владимирской области возглавил Георгий Усков
Житель Гусь-Хрустального района убил поленом знакомого, вступившись за честь жены
Ковровчанина, который склонил к близости школьницу, наказали обязательными работами
В Муроме росгвардейцы оказали доврачебную помощь раненому мужчине
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 млрд рублей
Кольчугинскому предпринимателю запретили выдавать займы населению