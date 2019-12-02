2019-12-02T17:30:28+03:00
Спорт

Владимирские спортсмены стали призерами Всероссийского турнира по греко-римской борьбе

Енисей Игнатьев теперь будет участвовать в финале первенства России
Валерия ПРОНИНА
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Владимирские спортсмены Енисей Игнатьев и Адам Юсуфов завоевали призовые места на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти Дмитрия Тимофеева среди юношей 2005-2006 годов рождения. Енисей выступал в весовой категории "44 кг" и занял второе место, а Адам - в категории "75 кг" встал на третью позицию.

Турнир проходил с 28 по 30 ноября в спорткомплексе единоборств Владимирского государственного университета. В соревнованиях участвовали 310 спортсменов из 29 регионов страны. За Владимирскую область выступали 10 человек.

Борцы, занявшие первое и второе места в каждой из 15 весовых категорий, получили путевку в финал первенства России. В их числе – воспитанник владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе Енисей Игнатьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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