Владимирцы могут попасть на личный прием к главному инспектору МВД России

СЕГОДНЯ 19:48 2019-12-01T19:48:31+03:00

Изменить размер текста: A A

7 декабря с 10:00 главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Леонидович Романовский проведет личный прием граждан в УМВД России по Владимирской области. Жители региона смогут задать ему вопросы, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться. Это можно сделать со 2 декабря по 6 декабря с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам: 8(4922) 37-43-02 и 8(4922) 37-42-70.

На приеме нужно иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием граждан состоится по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 45.

ИСТОЧНИК KP.RU