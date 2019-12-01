Под Муромом закрыли "шумное" овощехранилище

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-01T14:19:10+03:00

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В Муромском районе в селе Ковардицы закрыли овощехранилище, в котором шумевшие вентиляторы мешали спать местным жителям, сообщает региональный Роспотребнадзор.

После жалоб специалисты ведомства внепланово проверили владельца склада, ООО «Мечта плюс». Выяснилось, что общество нарушало санитарное законодательство.

За это руководство предприятия получило штраф 15 тысяч рублей и предписание устранить нарушения, а именно снизить уровень шума на складе. После того, как предприятие по сути проигнорировало предписание, продолжая досаждать людям шумом, территориальный отдел Роспотребнадзора обратился в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением о запрете деятельности по эксплуатации овощехранилища.

Решением суда требования удовлетворены, ООО «Мечта плюс» запрещено осуществлять деятельность по эксплуатации овощехранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU