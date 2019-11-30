СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-30T12:53:18+03:00

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За 2019 год больницы Владимирской области получили 16 мобильных комплексов. На покупку машин для выездной диагностики пациентов потратили 144 млн рублей: 118,2 млн рублей взяли из федерального бюджета и 26,5 млн – из областного. До конца года в регион ожидается поступление еще одного мобильного медицинского комплекса.

Как сообщает пресс-служба администрации области, во Владимир и Ковров также закупили два реанимобиля для станций скорой медицинской помощи. Стоимость каждого из них – около 4 млн рублей. Все машины оснащены современным оборудованием и отвечают действующим стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU