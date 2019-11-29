2019-11-29T11:14:36+03:00
Общество

Сегодня торжественно откроют обход деревни Бараки

Левые повороты, как водится, ликвидируют
Анна ДЕКТЯРЕВА
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29 ноября во Владимирской области состоится торжественное открытие долгожданного обхода деревни Бараки. В нем примет участие губернатор Владимир Сипягин.

Обход деревни Бараки построен на трассе Владимир-Муром-Арзамас на участке с 9 по 19 километр. Дорогу строили больше четырех лет - с сентября 2015 года. Стоимость строительства - более 2 миллиардов рублей. Протяженность трассы составляет 11,6 километров.

Новая трасса категории 1Б включает двухуровневую развязку с дорогой на Гусь-Хрустальный и Туму, а также несколько примыканий дорог в населенные пункты, включая Вяткино. Все они будут выполнены в виде «отгонных поворотов» - то есть направо можно будет поворачивать сразу, а чтобы повернуть налево, нужно будет проехать несколько километров до разворота, так, как это сделано сейчас в Лакинске.

Власти и дорожники рассчитывают, что новая дорога в обход населенного пункта Бараки позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в частности, ликвидировать два места концентрации ДТП, а также улучшить экологическую обстановку и увеличить пропускную способность дороги.

Заказчик строительства бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области», а подрядчик – ГУП Владимирской области «ДСУ №3».

ИСТОЧНИК KP.RU

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