Владимирские спасатели предупреждают жителей о сильном гололеде

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-29T09:08:33+03:00

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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жителей 33 региона в ближайшие три дня ожидают погодные качели. Сегодня днем , 29 ноября, температура поднимется до 2 градусов тепла. Возможны дожди. Такая же погода продержится и в субботу, 30 ноября. А в воскресенье, 1 декабря, резко начнет холодать. Днем - до -3. Во Владимире ожидается гололед, а на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU