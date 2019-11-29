Владимирские спасатели предупреждают жителей о сильном гололеде
На дорогах возникнет гололедица
Изменить размер текста:
По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жителей 33 региона в ближайшие три дня ожидают погодные качели. Сегодня днем , 29 ноября, температура поднимется до 2 градусов тепла. Возможны дожди. Такая же погода продержится и в субботу, 30 ноября. А в воскресенье, 1 декабря, резко начнет холодать. Днем - до -3. Во Владимире ожидается гололед, а на дорогах гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU