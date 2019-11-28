2019-11-28T17:42:22+03:00
Происшествия

Житель Суздальского района выращивал коноплю у себя дома

Семена дурман-травы он заказал в интернете
Елена Масленникова
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28-летний житель Сновиц решил выращивать коноплю у себя в квартире. Через интернет он заказал семена и оборудование для культивации растения. В декабре 2018 года парень собрал первый урожай. Он ее высушил и периодически курил. В марте 2019 года полицейские изъяли запасы марихуаны. За незаконное приобретение и хранение наркотиков житель Сновиц отделался штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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