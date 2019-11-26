2019-11-26T17:18:03+03:00
Общество

Проект "Прямые выплаты" во Владимирской области

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Сумма пособий и иных выплат, перечисленных Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования застрахованным гражданам в рамках проекта «Прямые выплаты», по состоянию на 26 ноября 2019 года составила более трех миллиардов рублей!

Большая часть этих средств – 1 837 500,6 тыс. руб. - направлена на перечисление пособий по временной нетрудоспособности. Сумма выплат ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет составила 776 939,1 тыс. руб., а пособий по беременности и родам – 609 158,3 тыс. руб.

Всего с начала 2019 года жителям Владимирской области выплачено 379 940 пособий. Из них 270 016 пособий по временной нетрудоспособности, 91 112 ежемесячных пособий по уходу за ребенком, 7 679 пособий по беременности и родам и другие пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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