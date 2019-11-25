В Юрьев-Польском в бывшем детсаду работал нелегальный завод по производству молока и кефира

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-25T15:57:28+03:00

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В Юрьев-Польском районе был обнаружен нелегальный цех по производству молочных продуктов: молока, кефира, творога, ряженки и масла. Пресс-служба управления Россельхознадзора не уточняет населенный пункт, в котором работал заводик, но указывает, что его организовали в здании бывшего детского сада. Отметим, что нелегальное предприятие было обнаружено еще в прошлом месяце, но ведомство сообщило об этом только сейчас, после ряда проверок.

На заводик сотрудники Россельхознадзора пришли с местными полицейскими из отдела ГЭБиПК, которые нашли на складе 350 килограммов готовой для продажи продукции. Сопроводительных документов на нее не было, партию признали опасной и изъяли. Хозяин завода согласился ее уничтожить.

Пресс-служба Россельхознадзора перечисляет ряд нарушений, найденных на заводе. Все они касаются антисанитарии. При этом отмечается, что предприниматель, владевший цехом, не был зарегистрирован в системе "Меркурий ", а продукцию из сырья неизвестного происхождения он продавал на рынках Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU