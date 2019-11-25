2019-11-25T15:44:46+03:00
Общество

«Ростелеком» показал владимирцам возможности сервиса Wink

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«Ростелеком» продемонстрировал возможности сервиса Wink на «Дне распродаж» в гипермаркете «Глобус». В интерактивной демозоне у ресторанного дворика провайдер познакомил гостей с возможностями цифровой платформы. Тысяча посетителей торгового центра получила промо-коды Wink с бесплатным тестовым периодом на один месяц.

Мультимедийная платформа Wink – это огромный выбор развлекательного и познавательного контента. Платформа открывает доступ к более чем 200 каналам и 12 тысячам фильмов и сериалов от мировых студий, в том числе к эксклюзивному контенту онлайн-кинотеатра Amediateka Home of HBO. В образовательном разделе собраны лекции по науке, искусству, бизнесу, воспитанию детей, а также программы для изучения английского языка на любом уровне. Фанатов единоборств ждёт уникальный раздел UFC1, куда вошли все бои и тематические программы в Full HD с хорошим переводом.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Субботние промо «Ростелекома» в гипермаркете «Глобус» уже стали популярны у владимирцев. В этот раз помимо демонстрации наших услуг, которые, кстати, можно было подключить со скидкой до пятидесяти процентов, компания приготовила подарки для новых и действующих абонентов. Думаю, горожане уже «распробовали» сервис Wink: количество абонентов во Владимирской области за этот год превысило двадцать тысяч. Популярность его набирает обороты и вполне объяснима, ведь кроме развлекательного он даёт доступ к полезному обучающему контенту, а понравившейся фильм или сериал можно скачать и «взять с собой» в дорогу, чтобы посмотреть там, где нет интернета».

Новые клиенты компании могут принять участие в акции «Всё вместе» и подключить три услуги по цене одной: в пакете с «Интерактивным ТВ Wink» получить домашний и мобильный интернет в подарок. Предложение действует до конца января 2020 года. Получить подробную информацию о цифровой платформе Wink можно на сайте https://wink.rt.ru/, в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

ИСТОЧНИК KP.RU

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