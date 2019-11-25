11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» завершил свою работу

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-25T11:49:28+03:00

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В Москве успешно завершился 11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». В мероприятии приняли участие свыше 2500 гостей, включая более 500 инвесторов и 600 иностранных делегатов из 68 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций.

В первый день форума на пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации» выступил Президент России Владимир Путин, модератором сессии был президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. По традиции гости Форума задавали Владимиру Путину вопросы, которые затрагивали экономическое развитие России, реализацию крупных инфраструктурных проектов на территории страны, международное сотрудничество российских и зарубежных компаний, геополитические вызовы, с которыми сегодня сталкиваются различные регионы мира. Участниками сессии стали председатель и главный исполнительный директор Moelis & Company Кен Моэлис, председатель Совета директоров ENI, председатель Совета директоров и главный исполнительный директор Marcegaglia Holding Эмма Марчегалья, президент и исполнительный директор фонда Шёлкового пути Ван Яньчжи.

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, отметил: «Каждый год наш инвестиционный Форум привлекает глав компаний со всего мира и крупных международных инвесторов. Темами для обсуждения традиционно становятся актуальные тенденции российской и глобальной экономики. Мы благодарны всем гостям Форума за отдачу и проявленное внимание».

ИСТОЧНИК KP.RU