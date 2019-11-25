2019-11-25T11:49:28+03:00
Общество

11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» завершил свою работу

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Москве успешно завершился 11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». В мероприятии приняли участие свыше 2500 гостей, включая более 500 инвесторов и 600 иностранных делегатов из 68 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций.

В первый день форума на пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации» выступил Президент России Владимир Путин, модератором сессии был президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. По традиции гости Форума задавали Владимиру Путину вопросы, которые затрагивали экономическое развитие России, реализацию крупных инфраструктурных проектов на территории страны, международное сотрудничество российских и зарубежных компаний, геополитические вызовы, с которыми сегодня сталкиваются различные регионы мира. Участниками сессии стали председатель и главный исполнительный директор Moelis & Company Кен Моэлис, председатель Совета директоров ENI, председатель Совета директоров и главный исполнительный директор Marcegaglia Holding Эмма Марчегалья, президент и исполнительный директор фонда Шёлкового пути Ван Яньчжи.

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, отметил: «Каждый год наш инвестиционный Форум привлекает глав компаний со всего мира и крупных международных инвесторов. Темами для обсуждения традиционно становятся актуальные тенденции российской и глобальной экономики. Мы благодарны всем гостям Форума за отдачу и проявленное внимание».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирская область закупит антидепрессантов на 300 тысяч рублей
В Коврове консультант банка воровала деньги пенсионеров через терминалы
Во Владимире на пешеходном переходе сбили подростка
За год во Владимирской области вдвое выросло количество нарушений ПДД, зафиксированных видеокамерами
Владимирские полицейские поймали в лесу парня с наркотиками
Владимирская область получит более 1 миллиарда рублей на расселение аварийных домов
Во Владимире неизвестный с оружием ворвался в банк
В Кольчугинском районе из-за лобового столкновения с кроссовером загорелась фура
Жительница Петушков вернет страховщикам полученную выплату
Ковровчанина будут судить за избиение знакомой в местной общаге
Экс-глава Карабаново за служебный подлог и присвоение чужой зарплаты отделалась штрафом
Владимирская многодетная семья взыскала с застройщика 85 тысяч рублей
ДТП в Коврове: водитель иномарки оказался зажат в своём автомобиле
Суздальская ЦРБ не обеспечивала диабетика бесплатными тест-полосками
В Коврове водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
Авария на повороте на "Глобус": иномарка снесла ограждение и врезалась в светофор
Владимирские мамочки вместе с детьми сегодня смогут бесплатно сходить в музеи
В Суздальском районе погиб рыбак, провалившийся под лёд