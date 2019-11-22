2019-11-22T16:10:02+03:00
Общество

ВТБ обеспечит возможность онлайн-оплаты обучения в МГУ

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Студенты экономического факультета МГУ им. Ломоносова получили возможность проводить безналичную оплату обучения на сайте ВУЗа. Эквайринг процесса обеспечит банк ВТБ, оператором выступает компания PayU. Планируемый ежемесячный оборот в рамках проекта составляет 400 млн рублей.

«Для нас большая честь обеспечить процессинг платежей для студентов МГУ. Теперь можно комфортно и безопасно платить за образовательные услуги на сайте крупнейшего факультета первого вуза страны. ВТБ не первый раз проводит подобные крупные проекты с ведущими компаниями и предприятиями России. На сегодняшний день мы занимаем 30% рынка e-com. Данный проект – еще один шаг в рамках динамичного перехода от наличных в безналичные платежи. В наших планах на ближайший год – обеспечить максимальную доступность продуктов и сервисов онлайн. Уверен, онлайн-платежи значительно упростят студентам процесс оплаты обучения», – отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Экономический факультет является крупнейшим в МГУ по численности студентов, ежегодно выпуская около 400 бакалавров, 300 магистров и 50 аспирантов. Он предоставляет возможность обучения более чем по 60 программам дополнительного образования, включающих в себя программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, программы дополнительного образования для школьников и подготовительные курсы для поступающих в магистратуру. Факультет первым в России полностью перешел на двухуровневую систему подготовки специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире не будет улицы Победителей
Третьи сутки в лесу Меленковского района ищут мужчину
На Соборной площади устанавливают елку
В Собинском районе нетрезвый 20-летний парень украл бензин
Начальник муромской полиции на транспорте два года предупреждал браконьеров о проверках
В Гусь-Хрустальном пожарные вывели из огня двоих пенсионеров
Во Владимире в выходные пройдет олимпиада по физике и математике от «Росатома»
Ростелеком» заслужил доверие потребителей
Депутат владимирского горсовета от ЛДПР Андрей Усов отказался от мандата
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
Во Владимире новогодняя гирлянда парализовала движение в центре города
Ковровчанина осудят за кражу металлической кровати
В Коврове внук вместе со своей девушкой пришел к бабушке и убил ее ради наживы
Ковровский ученик хочет благоустроить территорию вокруг сельской библиотеки
В День матери владимирские мамы с детьми могут бесплатно посетить несколько музеев
Жительница Собинского района расплачивалась чужой картой, которую оставили в банкомате
ВТБ Лизинг, Трансмашхолдинг и Локотех организуют операционную аренду локомотивов
ВТБ Лизинг поставит самолеты Embraer авиакомпании Сомон Эйр
ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси заключили соглашение о сотрудничестве
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту
ВТБ Лизинг: шеринговая экономика позволит рынку автолизинга вырасти в четыре раза
Группа ВТБ и ГК подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань.
ВТБ и ГК подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Владимирец выиграл кубок России по самбо
Начальник трассы М-7 избавился от приставки и.о.
В корпоративное кафе в городе Киржач требуется заведующий производством.
Владимирец хранил дома взрывчатку