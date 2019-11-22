Ростелеком» заслужил доверие потребителей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-22T11:39:20+03:00

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В музейном центре «Палаты» во Владимире состоялась торжественная церемония награждения победителей VIII регионального конкурса «Доверие потребителей-20191». «Ростелеком» в шестой раз подряд получил награду как лучшее предприятие региона в сфере высокотехнологичных услуг связи и телекоммуникаций в номинации «Провайдер цифровых услуг, сервисов и телефонии». Организаторы оценивали конкурсантов по результатам маркетингового исследования, интернет-голосования, оценки контролирующих органов в сфере взаимодействия с потребителями, а также уровня социальной активности предприятий-номинантов.

В 2019 году на участие в конкурсе было подано более 200 заявок из Владимира, Коврова, Мурома, Кольчугинского, Петушинского и Судогодского районов.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В конкурсе «Доверие потребителей» «Ростелеком» принимает участие шестой год подряд. И снова победа! Признаюсь, что участие в конкурсе подстёгивает каждый день улучшать работу. Мы оказываем услуги на высоком уровне, внимательно относимся к каждому клиенту, работаем с отзывами и возражениями. Конкуренция в сфере услуг связи очень жесткая, поэтому компания борется за каждого абонента. Мы благодарны, что жители области увидели и оценили наши усилия, проголосовав за «Ростелеком» как за лучшую компанию связи».

Как победитель конкурса Владимирский филиал «Ростелекома» получил право в течение года использовать логотип «Доверие потребителя» на своей продукции и в рекламных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU