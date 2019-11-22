ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-22T10:38:32+03:00

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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) заключил три соглашения о сотрудничестве на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Соглашения заключены с авиакомпанией Сомон Эйр, Яндекс.Такси, а также с Трансмашхолдингом и Локотехом. Меморандум о сотрудничестве подписали ВТБ Лизинг и национальный перевозчик Таджикистана Сомон Эйр. В рамках лизингового финансирования будет проработан проект поставки авиаперевозчику двух самолетов Embraer E190E2.

"ВТБ Лизинг является лидером на российском рынке авиатехники согласно рейтингам Fitch и Эксперт РА, и мы готовы активно исследовать все возможности, в том числе и за счет работы с зарубежными партнерами. Уверен, наше сотрудничество с Сомон Эйр будет успешным, позволит повысить доступность и безопасность авиаперевозок и будет служить развитию обеих компаний", - отметил Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Также, ВТБ Лизинг заключил соглашение о сотрудничестве с Яндекс.Такси. В рамках проекта партнеры сервиса смогут пополнять и обновлять таксопарки по упрощенной схеме с авансом от 0%. Пока в рамках совместной программы будут доступны в лизинг 18 моделей легковых автомобилей семи отечественных и зарубежных производителей.

"Это будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию транспортных коммуникаций в стране и повышению безопасности на дорогах благодаря возможностям для обновления парков такси. Мы ожидаем двукратного роста поездок в такси к 2030 году в Москве, хотя считается, что это уже один из самых насыщенных рынков. Мы высоко оцениваем потенциал сегмента и рады сотрудничать с одним из крупнейших агрегаторов в России>, - отметил Дмитрий Ивантер.

Помимо этого ВТБ Лизинг, Трансмашхолдинг и Локотех заключили соглашение, согласно которому намерены создать парк маневровых и магистральных локомотивов, которые будут доступны для операционной аренды.

"Операционная аренда - это управляемые затраты и транспарентность расходов на железнодорожную инфраструктуру. Этот совместно разработанный с нашими партнерами продукт позволит обеспечить бесперебойную работу маневрового парка, поможет клиентам сэкономить бюджет и избавит от необходимости решать проблемы с ремонтами локомотивов, их простоями. Использование локомотива несколькими клиентами ускорит его амортизацию и окупаемость, повысит коэффициент его полезного использования и снизит финансовую нагрузку на отдельного эксплуатанта>, - отметил Дмитрий Ивантер.

ИСТОЧНИК KP.RU