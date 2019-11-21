ВТБ Лизинг: шеринговая экономика позволит рынку автолизинга вырасти в четыре раза

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-21T15:31:27+03:00

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21 ноября на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) провел деловой завтрак «Лизинг и sharing economy: тренды на пересечении технологий и экономики». Как отметили организаторы встречи, развитие каршеринга и такси будет способствовать увеличению объёма рынка автолизинга в 3-4 раза в ближайшие годы.

В мероприятии, организованном ВТБ Лизинг, приняли участие первые лица автопроизводителей и дистрибьюторов, руководители ведущих дилерских холдингов России, транспортных и каршеринговых компаний, представители федеральных органов исполнительной власти. Модератором выступил Ларс Химмер, управляющий директор Volkswagen Group Rus.

Основными темами для обсуждения стали перспективы перехода рынка лизинга к online-продажам автомобилей и финансовых услуг, партнерство лизинговых компаний и автопроизводителей в развитии подписки, каршеринга и такси, распространение операционного лизинга и проблематика управления остаточной стоимостью.

Президент ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов поделился опытом организации online продаж автомобилей и финансовых услуг. Финансовый директор Яндекс.Такси Евгений Сендеров высказал мнение о том, что лизинг стал неотъемлемым инструментом развития рынка такси в России. Управляющий директор «Киа Моторс Рус» Александр Мигаль рассказал о том, как сотрудничают автопроизводители с лизинговыми компаниями в развитии подписки, каршеринга и такси в России и за рубежом. Алекс Гурин, директор по продажам Hyundai Capital - о том, как развивается операционный лизинг, и как компании по всему миру работают с остаточной стоимостью.

В ходе делового завтрака участники затронули планируемые в 2020 г. изменения механизма государственного субсидирования промышленности, реализуемого Минпромторгом. Часть прямых субсидий будет трансформирована в новую Единую лизинговую субсидию. Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак рассказал, как будет работать новый механизм, и как изменения повлияют на автомобильный рынок.

Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин дал прогнозы относительно дальнейшего развития каршеринга. Москва за очень короткий срок стала мировым лидером по количеству автомобилей в этом виде транспорта. Город продолжит поддерживать развитие каршеринга, так как сервис популярен среди жителей Москвы. Он помогает улучшить транспортную ситуацию в городе за счёт рационального использования автомобилей.

«Наша встреча получилась очень насыщенной в информационном плане. Подобная площадка для обсуждения ключевых трендов и происходящих на рынке изменений, существующих проблем и путей их решения сегодня очень нужна бизнесу и власти. Поэтому мы намерены сделать проведение таких круглых столов регулярным. Рынку лизинга сейчас предстоит пройти через серьезную трансформацию, касающуюся диджитализации, набирающего популярность операционного лизинга и изменения логики предоставления лизингового продукта. Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся обеспечить наилучшие условия обслуживания нашим клиентам и партнерам, и обсуждение происходящих изменений позволяет нам быть в курсе запросов рынка», - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ИСТОЧНИК KP.RU