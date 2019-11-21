ВТБ и ГК подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-21T15:09:58+03:00

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Документ подписан в ходе 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Соглашение подписали первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев и президент ГК "Инград" Павел Поселёнов.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: "Группа ВТБ обладает широкой линейкой комплексных финансовых продуктов и инструментов, и мы уверены, что наша экспертиза по работе с крупными застройщиками позволит ГК "Инград" реализовать стратегические цели.

Мы успешно сотрудничаем с ГК <Инград> по целому ряду направлений, таким как проектное финансирование, консультационные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, ипотечные программы, и подписание данного соглашения станет очередным этапом по развитию взаимовыгодного сотрудничества".

Павел Поселёнов, президент ГК "Инград": "Подписанное сегодня соглашение - важный стратегический документ, который определяет долгосрочную перспективу нашего взаимодействия с ВТБ. Оно позволит нам более эффективно и предметно выстраивать взаимоотношения по многим направлениям. Сотрудничество с таким крупным и опытным финансовым институтом, как ВТБ, предоставит возможность удовлетворять постоянно растущие потребности наших клиентов в новых высококачественных банковских инструментах".

ВТБ и Группа компаний <Инград> являются многолетними партнерами, как в привлечении финансирования, так и на рынке банковских услуг. Банк разрабатывает ипотечные программы для клиентов девелопера, а в октябре 2019 года было подписано соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации строительства ЖК RiverSky на Симоновской набережной с использованием эскроу-счетов. Девелоперу была открыта кредитная линия в сумме 21,7 млрд рублей, которые будут направлены на строительство 8 корпусов жилого квартала бизнес-класса в Даниловском районе столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU