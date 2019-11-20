2019-11-20T16:20:38+03:00
Общество

ВТБ и "Ростелеком" создают технологическую платформу по работе с большими данными

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Банк ВТБ и "Ростелеком" подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области работы с большими данными в ходе 11-го Ежегодного Инвестиционного

Форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Стороны создадут совместное предприятие в области работы с большими объемами пользовательских данных, которое будет сфокусировано на создании продуктов и оказании услуг на основе обработки и анализа больших данных, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Предварительно инвестиции в СП со стороны ВТБ и "Ростелекома" оцениваются в 1 млрд рублей.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил: "Банк ВТБ расширяет сотрудничество с <Ростелекомом> в реализации высокотехнологичных проектов. Новая платформа позволит структурировать накопленные в разных отраслях экономики большие данные и сделать на их основе цифровые решения, которые соответствуют современным потребностям рынка>.

"Ростелеком" считает приоритетом развитие технологий искусственного интеллекта для анализа больших данных. С объединением компетенций и ресурсов "Ростелекома" и ВТБ мы сможем предложить рынку передовые цифровые решения, которые будут помогать и бизнесу, и госсектору становиться более эффективными", - подчеркнул президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Клиентами СП станут компании крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственный сектор. Новая платформа будет заниматься построением систем обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных; управлением рекламными кампаниями клиентов на базе интеллектуальных систем; оборотом обезличенными и деперсонализированными данными через функционал биржи обмена данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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