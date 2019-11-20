2019-11-20T16:11:13+03:00
Общество

Банк ВТБ и ДОМ.РФ готовят крупнейший выпуск ИЦБ до 300 млрд рублей

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Банк ВТБ и ДОМ.РФ договорились осуществить в 2020 году крупнейший в истории российской секьюритизации рыночный выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 300 млрд рублей.

Соответствующий меморандум в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» подписали президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

«Эталонный рыночный выпуск внесет большой вклад в развитие рынка ипотечной секьюритизации в России. С начала 2016 года ВТБ уже реализовал четыре успешные сделки в рамках программы ДОМ.РФ общим объемом 290 млрд рублей. Банк планирует продолжить сотрудничество с ДОМ.РФ при осуществлении новых сделок, расширении круга инвесторов и повышении инвестиционной привлекательности ИЦБ ДОМ.РФ», — отметил Андрей Костин, президент-председатель правления Банка ВТБ.

«Развитие рынка ипотечных облигаций будет способствовать росту конкуренции среди ипотечных банков и достижению целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающего снижение ставки по ипотеке ниже 8%. Инструмент секьюритизации позволит банкам нарастить объем выдачи ипотечных кредитов и сделать покупку жилья доступнее для людей.

Ожидаем, что крупнейший рыночный выпуск с банком ВТБ станет одним из ключевых событий для рынка ипотеки и ипотечных облигаций в России», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Стороны также отметили заинтересованность в совместном развитии рынка ипотечного жилищного кредитования, совершенствовании его инфраструктуры, повышении прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов, снижении транзакционных издержек рефинансирования ипотечных кредитов и привлечении широкого круга инвесторов, снижении стоимости ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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