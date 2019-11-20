Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся «Вместе в цифровое

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-20T13:25:51+03:00

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Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит девятый раз. Партнером соревнования вновь стала дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

В конкурсе участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

«Мы рады, что конкурс привлекателен не только для российских журналистов и блогеров, но и для партнеров. В этом году участие в проекте вновь подтвердила компания NEC. Инициативу “Ростелекома” поддержало также информационное агентство ТАСС. Благодаря сотрудничеству с лидерами ИТ- и медиаиндустрии конкурс выходит на девятый виток своего развития. Из нововведений — несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри», — отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях:

- печатная пресса;

- радио и телевидение;

- интернет-СМИ и информационные агентства;

- социальные медиа.

Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по направлению 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию — «Цифровая экономика» — в этом году учредило информационное агентство ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU