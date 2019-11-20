Участники форума "Россия Зовет!" обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-20T11:51:22+03:00

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20 ноября в рамках форума "Россия Зовет!" состоялся деловой завтрак "Инвестиционный потенциал дальнего Востока. Развитие инфраструктуры".

В мероприятии приняли участие представители власти и бизнеса, главы субъектов регионов. Участники обсудили реализованные Правительством РФ меры, направленные на развитие региона: внедрение механизмов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивостока (СПВ), формирование туристических кластеров, дополнительные меры поддержки. Вместе с тем, по мнению участников, на настоящем этапе возникает острая необходимость в модернизации инфраструктуры с целью улучшения качества жизни населения.

"Решением может стать активное привлечение бизнеса к финансированию модернизации инфраструктуры, в первую очередь, через использование механизма государственно-частного партнерства, - отметил руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов. - При этом на сегодняшний день в России частных средств, которые могут быть инвестированы в реализацию инфраструктурных проектов, больше, чем существующих проектов.

Поэтому, я уверен, что рынок продолжит развиваться и довольно крупные инвестиции будут привлечены уже не только столицами, но и российскими регионами".

Сергей Тырцев, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, отметил, что из 20 ТОР на Дальнем Востоке три носят туристическую направленность: Камчатка, Горный воздух и Комсомольск-на-Амуре.

"Необходимо объединить усилия дальневосточных регионов для создания отдельного круизного маршрута между портами Сахалина, Приморья и Камчатки с последующим их присоединению к транс тихоокеанским круизным линиям", - прокомментировал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

"АТР является одним из наиболее динамично развивающихся регионов круизного судоходства в мире, показывая устойчивый рост пассажиропотока, увеличение количества судов, а также их размеров, - добавил Петр Паринов, - заместитель генерального директора Инфлот Ворлдвайд Рус, - Порты ДВ РФ имеют огромный потенциал для развития данного туристического направления и включения в маршруты круизов".

ИСТОЧНИК KP.RU