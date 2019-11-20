Девочка из Владимирской области попросила у Деда Мороза вернуть воду в реки страны

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-20T10:21:37+03:00

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Со всех концов страны летят письма к Деду Морозу. В основном дети просят смартфоны, куклы и машины, а также здоровье для своих близких.

Однако недавно Дед Мороз получил необычное письмо от девочки Лизы, которая живет во Владимирской области.

-Она обеспокоена проблемами экологии, в частности осушением рек. В связи с этим девочка просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны и обещает, в свою очередь, беречь окружающую среду», — цитирует пресс-службу Деда Мороза интернет-портал russian.rt.

В канцелярии также сообщают, что на первое ноября Деду Морозу прислали 3,6 млн писем. Их пишут как дети, так и взрослые, многие из которых старше 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU