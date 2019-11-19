2019-11-19T15:51:20+03:00
Общество

Tele2 и Владимир Сипягин заключили соглашение на 400 млн рублей

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Соглашение подписано генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным и губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным. Совместный проект позволит улучшить покрытие сети во Владимире, Муроме, Коврове и Радужном, а также обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью 78 населенных пунктов.

Оператор планирует значительно усовершенствовать покрытие сети в регионе и сделать доступными новейшие технологии связи для жителей ряда небольших сел и поселков. Кроме того, компания примет участие в реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории региона. Важное социальное значение имеет тот факт, что в некоторых населенных пунктах Владимирской области услуги оператора в стандартах 4G/3G/2G станут доступны впервые.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Владимирская область – один из уникальных для нас регионов, в котором последние два года компания демонстрирует рекордный рост бизнес-показателей. Tele2 добилась сильных результатов как в технологическом развитии, так и в наборе абонентской базы и повышении популярности мобильных услуг. До конца года мы планируем реализовать масштабный проект по расширению покрытия сети. Он позволит устранить цифровое неравенство в области и обеспечить современными услугами мобильной связи и высокоскоростного интернета жителей из небольших и удаленных населенных пунктов. Разрабатывая проект технического развития, мы учитывали пожелания жителей и областного правительства».

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

«Одной из важнейших задач региональной власти считаю обеспечение устойчивой связью жителей региона и реальный сектор экономики. А это тысячи предприятий и учреждений, это бизнес и инвесторы, от которых зависит настоящее и будущее нашей области. Но особенно важно, чтобы современные виды связи, интернет были одинаково доступны и в больших городах, и в самых дальних «медвежьих» уголках нашей области. Партнер, с которым мы сегодня подписали соглашение, гарантирует эту работу, со своей стороны мы будем оказывать ему необходимую помощь и поддержку».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кольчугине восстановят сгоревший дом, где проживало 14 человек
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Москвичка поколотила судебного пристава из Юрьев-Польского
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!" стартует 20 ноября
ВТБ Лизинг увеличил скидку на автомобили Renault
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт "Мир" - Maestro
Экс-супруг притворившейся мертвой жительницы Суздаля получил 7 лет колонии за покушение на убийство
Уволен директор владимирского стадиона "Торпедо" Лев Антонов
На берегу Оки в Муромском районе нашли тело мужчины
Владимирская квартира вошла в топ-5 самых больших и дорогих апартаментов Центра России