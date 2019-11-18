2019-11-18T12:57:50+03:00
Общество

Почта России и банк ВТБ через АО "НЛТ" увеличивают логистические мощности в Перми

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Акционерное общество "Национальные Логистические Технологии", (АО "НЛТ"), совместное предприятие Почта России (АО) и банка ВТБ (ПАО), созданное для реализации важнейшего инфраструктурного проекта по созданию новой национальной логистической инфраструктуры, сообщает о приобретении 16,2 тыс. кв. м в складском комплексе "Навигатор", расположенном Индустриальном районе г. Пермь.

В результате сделки АО "Национальные Логистические Технологии" полностью займёт здание СК "Навигатор". Новый логистический почтовый центр (ЛПЦ) позволит в два-три раза увеличить мощность обработки заказов Почты России, а также раскроет потенциал процессов обработки отправлений для электронной коммерции. Консультантом сделки выступила ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.

В 2018 году была запущена масштабная программа реновации инфраструктуры "Почты России", в рамках которой совместно с ВТБ планируется, в том числе, запустить обновленные логистические почтовые центры в 38 городах России.

"Благодаря слаженной работе всех участников процесса нам удалось в короткий срок согласовать все необходимые условия сделки. Решение о покупке готового здания сократило сроки реализации проекта минимум на 6-9 месяцев и позволило избежать возможных строительных рисков", - отметил заместитель генерального директора по логистике АО "Почта России" Игорь Чебунин.

"Наша глобальная задача - создание цифровой логистической экосистемы, включающей современные сортировочные центры и склады, необходимой для развития электронной коммерции. Уверен, что большая экспертиза нашей команды и способность решать самые сложные задачи будут способствовать скорейшему достижению этой цели", - прокомментировал Олег Панкратов, руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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