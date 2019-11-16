2019-11-16T17:36:04+03:00
Происшествия

В Киржачском районе ищут пропавшую пенсионерку, которая нуждается в медицинской помощи

Поисковый отряд "Лиза Алерт" призывает владимирцев помочь в поисках
Алена Смирнова
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Киржачском районе идут поиски пропавшей 72-летней женщины. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт" по Владимирской области, пенсионерка ушла из дома на прогулку 15 ноября и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые. Была одета: тёмная куртка, белые брюки, чёрные калоши, красная вязаная шапка, красный вязаный шарф, коричневые перчатки. С собой: чёрная трость. Особые приметы: родинка на лице слева.

Координатор: Абакум

Инфорг: Мария Лебедь 89776874909

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ИСТОЧНИК KP.RU

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