В Киржачском районе ищут пропавшую пенсионерку, которая нуждается в медицинской помощи

16 Нояб. 17:30 2019-11-16T17:36:04+03:00

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В Киржачском районе идут поиски пропавшей 72-летней женщины. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт" по Владимирской области, пенсионерка ушла из дома на прогулку 15 ноября и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые. Была одета: тёмная куртка, белые брюки, чёрные калоши, красная вязаная шапка, красный вязаный шарф, коричневые перчатки. С собой: чёрная трость. Особые приметы: родинка на лице слева.

Координатор: Абакум

Инфорг: Мария Лебедь 89776874909

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ИСТОЧНИК KP.RU