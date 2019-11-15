ТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-15T17:18:43+03:00

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ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) представил первое в России исследование о практике применения комплексных программ финансирования Supply Chain Finance (SCF).

Результаты опроса продемонстрировали, что только 4% респондентов-предприятий малого и среднего бизнеса сегодня используют факторинг для досрочной оплаты контракта. Исследование ВТБ Факторинг показало, что основными факторами использования

SCF для компаний малого и среднего бизнеса являются стоимость услуги прозрачность, предсказуемость платежей, скорость финансирования и возможность улучшить взаимоотношения с контрагентом. Среди опрошенных представителей крупных предприятий 66% оценили такие преимущества SCF как возможность изменения условий и сроков платежа поставщикам SCF. Ключевыми преимуществами для них выступают возможность управления стоимостью закупок и отсрочкой платежей, а также контроль цепочки поставок. При этом 75% крупных компаний оценивают потребность поставщиков в ранней оплате как среднюю и высокую.

«В последние два года мы видим растущий спрос крупных предприятий на решения по финансированию кредиторской задолженности, в частности, комплексные программы финансирования поставщиков. Доля таких сделок в портфеле ВТБ Факторинг уже достигла 30%. По нашим прогнозам, на горизонте пяти лет потенциальными участниками программ SCF крупных дебиторов могут стать около 100 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. При этом объем этого рынка может превысить 1 трлн рублей», - заявил Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг. ВТБ Факторинг - дочерняя компания банка ВТБ - оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2018 года портфель ВТБ Факторинг увеличился на 60% и достиг 215 млрд рублей. Объем предоставленного финансирования превысил 600 млрд рублей в адрес более чем тысячи компаний. ВТБ Факторинг сохранил абсолютное лидерство на рынке России, увеличив свою долю до 35%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.

ИСТОЧНИК KP.RU