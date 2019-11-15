Следком начал доследственную проверку по ДТП со школьниками в Гусь-Хрустальном

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-15T15:25:36+03:00

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Утром 15 ноября микроавтобус «Газель», который вез школьников на конференцию, на 65 километре автодороги «Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума» перевернулся на крышу. С ним столкнулась 60-летняя женщина за рулем ВАЗ-21099 во время обгона. В результате ДТП пострадало 8 пассажиров микроавтобуса «Газель» - 2 педагога и 6 детей, четверо из которых с ушибами, порезами, черепно-мозговыми травмами госпитализированы в больницу Гусь-Хрустального.

Следственный комитет Владимирской области уже начал доследственную проверку. После нее будет дана оценка действиям водителей обоих автомобилей и выполнению требований безопасности при перевозке организованной группы детей.

Также, как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, полицией Гусь-Хрустального возбуждено административное расследование. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе состояние дорожного покрытия в месте происшествия - женщина-водитель утверждала, что на дороге был гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU