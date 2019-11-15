Под Гусь-Хрустальным перевернулась "Газель" со школьниками

15 ноября утром в 9.30 на подъезде к городу Курлово Гусь-Хрустального района в аварию попала школьная "Газель". При обгоне ее задела легковушка ВАЗ-21099, от удара оба автомобиля съехали в кювет, причем "Газель" перевернулась и опрокинулась на крышу.

Школьный микроавтобус ехал из поселка Иванищи в Курлово на конференцию районного детского объединения "Импульс". В салоне микроавтобуса ехали восемь школьников и трое педагогов. Шестерых детей с ушибами и ссадинами отвезли в центральную районную больницу в Гусь-Хрустальном. Из них двое уже выписаны, родители забрали их по домам. Кроме того, травмы получили еще два педагога, но они в больницу ехать отказались. Двое детей и учитель, которым не потребовалась помощь врачей, доехали до курловского ДК и приняли участие в конференции. Об этом "КП-Владимир" рассказал глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин

Автобус был в прекрасном состоянии

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По предварительным данным, авария произошла по вине женщины-водителя «девяносто девято». Пытаясь на двухполосной дороге обогнать "Газель", женщина не справилась с управлением и задела "Газель" по касательной. Сама вероятная виновница аварии считает, что причиной аварии стало плохое состояние дороги - она была покрыта инеем и льдом.

- "Газель" практически новая, мы ее получили буквально три месяца назад, - сообщил глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин. - Приказ об этом маршруте был издан за три дня до поездки, ДПС была уведомлена об поездке. Дети были пристегнуты, машина была в прекрасном техническом состоянии.