Администрация Владимирской области перенаправит деньги семейным юбилярам на выплаты "детям войны"

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-14T12:52:09+03:00

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Администрация Владимирской области внесла в ЗС законопроект, уменьшающий выплаты супругам-юбилярам в связи с 50, 60 и 70-летние их свадьбы. Предлагается выплачивать им не по 50, 60 и 70 тысяч рублей, а всего 10 тысяч в не зависимости от семейного стажа. При этом, по данным пресс-службы АВО, должно высвободиться 82 миллионов рублей, которые предлагается направить на выплаты "детям войны". Ну, а супругам-юбилярам теперь будет "светить" ценный приз, на покупку которых выделено 28 миллионов рублей.

Напомним, с апреля 2020 года "детям войны" планируется выплачивать по 1 тысяче рублей в честь Дня победы. Отметим, закон о поощрении супругов-юбиляров был принят в эпоху губернатора Светланы Орловой.

ИСТОЧНИК KP.RU