2019-11-14T12:52:09+03:00
Общество

Администрация Владимирской области перенаправит деньги семейным юбилярам на выплаты "детям войны"

И многодетным семьям
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Владимирской области внесла в ЗС законопроект, уменьшающий выплаты супругам-юбилярам в связи с 50, 60 и 70-летние их свадьбы. Предлагается выплачивать им не по 50, 60 и 70 тысяч рублей, а всего 10 тысяч в не зависимости от семейного стажа. При этом, по данным пресс-службы АВО, должно высвободиться 82 миллионов рублей, которые предлагается направить на выплаты "детям войны". Ну, а супругам-юбилярам теперь будет "светить" ценный приз, на покупку которых выделено 28 миллионов рублей.

Напомним, с апреля 2020 года "детям войны" планируется выплачивать по 1 тысяче рублей в честь Дня победы. Отметим, закон о поощрении супругов-юбиляров был принят в эпоху губернатора Светланы Орловой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковровчанин получил 2 года за кражу триммера и музыкального центра
Прокуратура проверит, нарушаются ли трудовые права работников владимирской скорой
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
В Коврове маршрутка переехала пенсионерку
Больше 51 тысячи жителей Владимирской области больны диабетом
30 юных владимирских художников отправят на мастер-класс к Зурабу Церетели
В Музее хрусталя покажут картины, посвященные животным из Красной книги
Контролер радужной администрации не пропустил несовершеннолетнего в здание
В Кольчугине 22-летнюю девушку лишили свободы на 5 лет за убийство дочери
Во Владимирской научной библиотеке представят книгу Алексея Баталова
На канале СТС покажут, как стилист Александр Рогов преобразил волонтера из Владимира
Муромлянка похитила деньги у жительница Анапы
"Владимирводоканал" установил новые очистные сооружения
Во Владимире в районе улицы Погодина столкнулись три машины
Массовое увольнение руководящего состава юрьевецкой больницы отменяется
В Мелехове на переходе сбили двоих мужчин
В Коврове пассажирка троллейбуса попала в аварию
В горевшем "Ашане" во Владимире нашли нарушения
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов