2019-11-14T12:01:11+03:00
Общество

"Владимирводоканал" установил новые очистные сооружения

Они будут отфильтровывать фосфаты и нитраты
Сергей МОРКОВКИН
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Муниципальный "Владимирводоканал" установил новые очистные сооружения - третий аэротенк для фильтрации фосфатов и нитратов. Обычно эти примеси попадают в воду вместе с удобрениями с дождевой водой.

Новый аэротенк обошелся в 30 миллионов рублей, его установила фирма ООО "Майпроект". Гендиректор водоканала Александр Кладов заявил, что новые очистные сооружения повысят качество воды до норм рыбных хозяйств.

Отметим, летом 2019 года в воду во Владимире попали удобрения одного из фермерских хозяйств Суздальского района. Несколько дней вода из-под крана пахла нечистотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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