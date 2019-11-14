"Владимирводоканал" установил новые очистные сооружения
Муниципальный "Владимирводоканал" установил новые очистные сооружения - третий аэротенк для фильтрации фосфатов и нитратов. Обычно эти примеси попадают в воду вместе с удобрениями с дождевой водой.
Новый аэротенк обошелся в 30 миллионов рублей, его установила фирма ООО "Майпроект". Гендиректор водоканала Александр Кладов заявил, что новые очистные сооружения повысят качество воды до норм рыбных хозяйств.
Отметим, летом 2019 года в воду во Владимире попали удобрения одного из фермерских хозяйств Суздальского района. Несколько дней вода из-под крана пахла нечистотами.
ИСТОЧНИК KP.RU