2019-11-08T16:41:15+03:00
Общество

После публикации "КП-Владимир" городская администрация инициировала проверку компаний-перевозчиков

В ходе рейда неисправностей в автобусах не выявлено
Валерия ПРОНИНА
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Сегодня, 8 ноября, по инициативе администрации города Владимира прошла внеплановая проверка технического состояния автобусов компаний-перевозчиков, которые обслуживают городские маршруты. Напомним, что за последние три месяца во Владимире загорелись четыре автобуса. По каждому факту возгорания проводятся отдельные расследования дознавателями МЧС, при выявлении нарушений правил противопожарной безопасности компании-перевозчики получат предписания. "Комсомолка" писала об этом здесь.

По действующему законодательству мэрия контролирует работу перевозчиков в рамках исполнения муниципальных контрактов. Так, городской отдел транспорта и связи отслеживает соблюдение графиков движения и проверяет жалобы пассажиров на качество обслуживания. А функции надзора за техническим состоянием подвижного состава возложены на специализированные структуры - в частности, на Территориальный отдел транспортного контроля государственного автодорожного надзора по Владимирской области (ТОТКГАДН). Этот надзорный орган работает в юрисдикции Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа.

Сегодня во время контрольного рейда с участием сотрудников ГИБДД и ТОТКГАДН были проверены пассажирские автобусы АО «Владимирпассажиртранс», ООО «АДМ», ИП Тимофеев и ООО «ПОАТИС». Неисправностей, которые могли бы вызвать возгорание транспортных средств, в ходе рейда не выявлено. Однако были составлены административные протоколы по фактам нарушения ПДД.

Совместные рейды мэрии и надзорных инстанций будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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