2019-11-07T17:23:39+03:00
Общество

Во Владимире за три месяца сгорели три автобуса

Кто в ответе за транспорт, который загорается на ходу?
Валерия ПРОНИНА
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Автобус маршрута №14 загорелся 7 ноябряАвтобус маршрута №14 загорелся 7 ноябряФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Первый автобус 15-го маршрута, который только выехал в рейс, вспыхнул на ходу 13 августа. В салоне «Скании» находились пассажиры, к счастью, все успели выбраться. Причину возгорания автобуса компании «АДМ» установили почти сразу — пожар начался из-за тряпки, которую оставили на работающем двигателе. Следующим дотла выгорел автобус-гармошка №24 муниципальной компании «Владимирпассажиртранс». Случилось это 30 октября на Суздальском проспекте. Газомоторный «Волгабас» загорелся из-за замыкания в электросетях внутри автобуса. Последний случай произошел 7 ноября на конечной остановке «Рынок Флора», где полностью сгорел автобус, следовавший по 14-му маршруту. Он принадлежал «АДМ», марка все та же - «Скания».

«Визуальный осмотр»

Владимирцы, узнав о трех случаях, стали возмущаться в соцсетях: «Кто должен проверять автобусы? Это наша безопасность! И сколько их еще должно сгореть, чтобы власти начали проверки пассажироперевозчиков?»

За безопасность пассажиров в таких случаях отвечает компания-перевозчик, а точнее — контролер технического состояния транспортных средств и диспетчер, которые выпускают на линию автобусы. Но иногда из-за большого количества транспорта они лишь «на глазок» осматривают автобус и выпускают на рейс.

- По законодательству в каждой организации должны быть аттестованные люди, отвечающие за обеспечение безопасности дорожного движения, - объясняет Владимир Шулаев, замначальника восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. - Мы выезжаем на предприятия с плановыми и внеплановыми проверками, последние проводятся по факту совершения ДТП. Но как надзорный орган мы не можем полностью контролировать компании-перевозчики. По приказу Минтранса есть определенный порядок проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, и по этому приказу контролер должен подписать путевку. Там и должно быть указано, исправен ли автобус.

Владимир Шувалов говорит, что после случаев, которые описывались выше, должна быть служебная проверка. Потом перевозчик, чей автобус сгорел, должен сделать вывод: как выстроить работу, чтобы подобного не произошло вновь? По сути, страдают в таких ситуациях не только люди, но и сама компания, у которой -выпадает из работы автобус, а его стоимость может начинаться от 5 миллионов рублей.

«Автобусы горят не из-за ДТП»

По словам Владимира Шувалова, не обязательно дело в поддержанных автобусах, которые закупают местные компании. Загореться может любой транспорт и по разным причинам. Но вообще городские власти вправе договориться с перевозчиком об обновлении автопарка.

- Федеральным законодательством покупка подержанных автобусов не ограничивается. На уровне заключения контрактов между муниципалитетом и перевозчиком может обговариваться частота обновления автопарка. Но инициатива должна идти от администрации. И тут есть нюанс: не все перевозчики согласятся на это условие, не все могут участвовать в конкурсе: у каждой организации свой бюджет. Тут необходимое глубокое изучение ситуации на рынке, - считает Владимир Шувалов.

Проверяют местный пассажирский транспорт и сотрудники ГИБДД. Но они проводят проверки до аварии, а не после.

- Мы проводим осмотр автобусов, но не проверяем состояние капота. В наших полномочиях выявить наличие огнетушителей и аптечек, проверить исправность резины и выхлопной системы. То есть проверить те механические средства, которые могут повлиять на аварийную ситуацию. От нас раз в месяц выезжают сотрудники отделения технического надзора ГИБДД города Владимира. Но в данном случае автобусы горят не из-за ДТП, - сказал Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД по городу Владимиру.

ОФИЦИАЛЬНО

В администрации города Владимира могут контролировать перевозчиков, но не проверками.

- Надзорными органами являются: ГИББД, МЧС, Ространснадзор, Роспотребнадзор, прокуратура. Отношения мэрии и компаний-перевозчиков регулируются договорами, где описаны маршруты, интервалы движения, число единиц автотранспорта, - перечислил Игорь Ефремов, официальный представитель городской администрации. - Мэрия контролирует лишь исполнение пунктов этих договоров. Конечно, компании-перевозчики должны обновлять свой автопарк. И они, исходя из объема своих перевозок и финансового состояния, делают это.

Горит автобус у "Глобус" во Владимире.Подслушано во Владимире. Подписывайся! Еще больше у нас на: - vk.com/overhear33 - www.instagram.com/overhear_33

ИСТОЧНИК KP.RU

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