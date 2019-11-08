2019-11-08T16:16:11+03:00
Общество

ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк ВТБ начал подключать клиентов к сервису приема бесконтактных платежей на смартфонах. Это мобильное приложение SoftPOS, которое полностью заменит классический POS-терминал. Банк обеспечит эквайринговое обслуживание данной платформы для самозанятых россиян и предприятий микробизнеса. Теперь они смогут принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование.

Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов. Для этого достаточно скачать в свой смартфон специальное приложение SoftPOS в ОС Android и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс выглядит так же, как и при оплате бесконтактным способом. Сервис работает на телефонах, имеющих NFC-модуль и позволяет принимать платежи с бесконтактных карт и смартфонов с Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Фактически любой совместимый смартфон превращается в POS-терминал без необходимости использования дополнительных устройств, таких как MPOS или внешних модулей.

Первыми крупными клиентами стали страховые компании, среди которых - «Ингосстрах». Также в настоящий момент проект пилотируется в ресторанах и курьерских службах.

«В рамках своей стратегии ВТБ стремится к тому, чтобы уже в 2020 году сделать большинство своих продуктов полностью цифровыми. Данный проект – это большой шаг вперед на пути к переходу в безналичные платежи. Эквайринг на смартфонах снижает порог входа для многочисленных сегментов, у которых ранее стоимость оборудования была препятствием для приема безналичной оплаты. В первую очередь это самозанятые, малый бизнес, агенты страховых компаний, службы доставки и благотворительные организации. Уверен, наша технология позволит принимать карты тем клиентам, для которых ранее это было проблематично по экономическим соображениям», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После публикации "КП-Владимир" городская администрация инициировала проверку компаний-перевозчиков
Анастасия Хомячкова стала чемпионкой мира по самбо
ВТБ профинансировал высокотехнологичный завод ГК «ЭПОТОС»
Муромлялин убил друга стулом
В Вязниках открылся сквер пограничников
Руководитель Департамента по работе с персоналом Банка ВТБ Глеб Ермаков стал победителем премии «Топ-1000 российских менеджеров»
Треть проверенных во Владимирской области земель оказалась загрязнена опасными токсинами
Во Владимире учащийся колледжа напал на бабушку, сломал ей руку и ограбил
В Коврове «Камаз» раздавил вазовскую «пятерку»: двое погибли
Банк ВТБ поддержал выставку "Леонардо" и “Мадонна Литта" в миланском музее Польди-Пеццоли
ВТБ Лизинг: в ближайшие 5 лет лизинг спецтехники может расти до 30%
ВТБ выдал более 1 млн «Мультикарт» в этом году
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Современный онкоцентр в Гусь-Хрустальном принимает пациентов из Владимира
Вера Муратова выиграла два "серебра" международного турнира "Кубок чемпионов"
У ковровчанина угнали оставленную им у гаража заведенную машину
В Петушинском районе сгорел жилой дом
Почему показания счетчика надо снимать с 23-го по 25-е число?
Сотрудников владимирского роддома №2 обучали, как вести себя в критической ситуации
Во Владимире горел второй автобус за день
В Петушинской ЦРБ завершен ремонт инфекционного отделения