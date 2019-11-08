2019-11-08T14:26:57+03:00
Общество

Руководитель Департамента по работе с персоналом Банка ВТБ Глеб Ермаков стал победителем премии «Топ-1000 российских менеджеров»

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Глеб Ермаков, руководитель Департамента по работе с персоналом – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), отмечен премией «Топ-1000 российских менеджеров» в номинации «Лучший директор по персоналу».

Церемония награждения победителей в 13 номинациях прошла 7 ноября в московском театре «Геликон-Опера». В мероприятии приняли участие представители крупного бизнеса, общественных организаций и органов государственной власти.

Деловая премия в области менеджмента «Топ-1000 российских менеджеров» учреждена Ассоциацией Менеджеров в 2003 году с целью выявления эффективных управленческих практик и развития социальной роли российского бизнеса, диалога бизнеса и власти.

Номинантами Премии «Топ-1000 российских менеджеров» становятся руководители, занявшие лидирующие позиции в соответствующих разделах одноименного ежегодного рейтинга Ассоциации Менеджеров и ИД «Коммерсантъ». В основу методологии определения победителей заложен принцип «лучшие выбирают лучших», что позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации менеджера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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