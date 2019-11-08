2019-11-08T11:49:17+03:00
Общество

ВТБ Лизинг: в ближайшие 5 лет лизинг спецтехники может расти до 30%

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Представители ВТБ Лизинг приняли участие в Национальной китайской выставке промышленного оборудования China Machinery, которая проходила в Москве с 29 по 31 октября. В рамках мероприятия операционный директор ВТБ Лизинг Сергей Маринич представил участникам прогнозы компании по росту российского рынка лизинга спецтехники: в ближайшие пять лет темп его прироста может составлять 10-30% ежегодно.

ВТБ Лизинг активно наращивает объемы продаж спецтехники. Согласно планам компании, новый бизнес по этому направлению должен составить по итогам 2019 года 14-15 млрд рублей (+50-60% к показателю 2018 г.). При этом по результатам 9 месяцев текущего года его объем уже достиг 11,7 млрд рублей. За это время компания реализовала порядка 2,8 тысяч единиц спецтехники. Среди них примерно 15% пришлось на китайских производителей, таких как SDLG, HANGCHA, HELI, XCMG, JAC. ВТБ Лизинг планирует в дальнейшем расширять сотрудничество с китайскими импортерами и дистрибьюторами.

«Лизинг – это тот канал, который может серьезно помочь китайским производителям увеличить свое присутствие на российском рынке. Американские компании Caterpillar и John Deer и японская Komatsu, которые входят в топ-3 по объемам продаж в мире, активно используют лизинг, запускают специальные программы и развивают собственные лизинговые компании. ВТБ Лизинг готов к активному сотрудничеству с китайскими производителями, мы можем разработать кастомизированное предложение для клиентов, как делаем это с другими марками. Уже сейчас мы наблюдаем интерес со стороны потребителей к китайской технике. В целом мы оптимистично смотрим на потребности рынка в спецтехнике и видим в этом сегменте один из драйверов собственного роста», - отметил Сергей Маринич, операционный директор ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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