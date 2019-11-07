Во Владимире горел второй автобус за день

7 Нояб. 21:00 2019-11-07T21:00:27+03:00

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7 ноября вечером в 19.11 рядом «Торговыми рядами» загорелся рейсовый автобус «Волгабас», принадлежащий перевозчику «АДМ». Очевидцы на месте событий сообщают, что последствий пожара практически не видно.

По данным ГУ МЧС по Владимирской области, при пожаре никто не пострадал. Отметим, что сегодня утром в промзоне «Яма» горел автобус марки «Скания», также принадлежащий перевозчику «АДМ» .

ИСТОЧНИК KP.RU