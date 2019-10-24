Гусевчанин из-за ревности спалил чужую «пятнашку»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-24T16:14:47+03:00

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В Гусь-Хрустальном в сентябре этого года в полицию сообщили о возгорании автомобиля «ВАЗ-2115» на улице Мира. По подозрению в поджоге правоохранители задержали 34-летнего местного жителя.

Выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел мириться к своей бывшей девушке, но дверь ему никто не открыл. Когда мужчина вышел из подъезда, он заметил, что у дома припаркован автомобиль экс-супруга возлюбленной. Та самая «пятнашка». Гусевчанин на почве ревности поджог машину предполагаемого соперника и скрылся. На него завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU