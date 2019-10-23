В трех городах Владимирской области выступит известный музыкант Дмитрий Онищенко

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-23T14:32:19+03:00

Во Владимир, Суздаль и Гусь-Хрустальный маэстро везет свою излюбленную программу

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Почитателей классической фортепианной музыки ждет встреча с одним из именитых российских музыкантов, выпускником Московской государственной консерватории, обладателем престижных музыкальных наград в Лиссабоне, Киеве, Сиднее, учеником великого Крайнева, лауреатом Международного конкурса им. Чайковского Дмитрием Онищенко.

Дмитрий регулярно проводит мастер-классы в России и за рубежом. Любители музыки знают Онищенко как талантливого композитора.

Во Владимир, Суздаль и Гусь-Хрустальный маэстро везет свою излюбленную программу. Она посвящена музыкальной эпохе, минувшей более века назад. В то время знаменитые на весь мир концертные залы рукоплескали Энрике Гранадосу, Клоду Дебюсси, Яну Сибелиусу, Александру Скрябину…

25 октября, 17:00. Гусь-Хрустальный. Музей хрусталя им. Мальцовых

26 октября, 17:00 Суздаль. Крестовая палата Суздальского кремля

27 октября, 15:00 Дворцовый зал Музейного центра «Палаты»

Цена билетов - 200-300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU