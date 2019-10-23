Житель Гусь-Хрустального зарезал бывшего мужа знакомой

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-23T13:19:44+03:00

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В ноябре прошлого года гусевчанин отдыхал в гостях. Во время застолья одной из собравшихся позвонил бывший гражданский муж и попросил о встрече, позднее перезвонил и рассказал, что уже подъехал и ждет в подъезде. Женщина поведала знакомым, что экс-супруг избивал ее и попросила «поговорить» с ним. Заступиться за нее решил сорокапятилетний гусевчанин, ранее уже судимый. Взяв нож, он вышел на лестничную клетку и напал на тридцапятилетнего мужчину. Потерпевший пытался защититься от внезапного нападения, но нападавший продолжал наносить удары ножом на глазах у несовершеннолетнего сына женщины. От полученных ран мужчина скончался в подъезде, а гусевчанин вернулся в квартиру и пригрозил притихшей компании расправой, если они сообщат о нападении в полицию. Во время следствия горожанин не признал вину, уверяя, что весь вечер провел в гостях, но судебные экспертизы помогли доказать свою вину. также выяснилось, что в середине декабря прошлого года он пьяным зашел в квартиру к незнакомой пенсионерке якобы в поисках сотового телефона, а в ответ на возмущение хозяйки схватил семидесятилетнюю напуганную женщину за шею, а затем нанес удар рукой по голове. Защитить ее сумел сын, вернувшийся домой и выгнавший нападавшего. Приговором Гусь-Хрустального городского суда осужденному назначено наказание - двенадцать лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU