Вязниковец отдохнул в компании и лишился телефона
Мобильник украл его собутыльник
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В середине октября тридцатиоднолетний вязниковец обратился в полицию, заявив о краже телефона. По горячим следам правоохранители задержали сорокадвухлетнего местного жителя. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, накануне мужчины проводили время в одной компании и .дождавшись пока владелец телефона отойдет, похититель утащил сотовый телефон. Позднее он отдал аппарат знакомой вместо денег, которые брал в долг. Сейчас телефон вернули хозяину, а в отношении вязниковца возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU