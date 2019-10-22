2019-10-22T12:18:01+03:00
Общество

Муромлянин не захотел отдавать кроссовер и наехал на нем на судебного пристава

Оказалось, что иномарка была в залоге у банка, но мужчине не хотелось расставаться с имуществом
Алексей СУХОВ
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В Муроме завершился суд над 37-летним мужчиной. Его признали виновным в "применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении лица, участвующего в отправлении правосудия".

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, 5 июня 2019 года мужчина приехал по повестке в подразделение судебных приставов на кроссовере, который, как оказалось, был в залоге у банка. Судебным приставам надо было забрать у предпринимателя автомобиль. При этом сам мужчина не знал о залоге на машину. Ему владелец продал ее, не рассказав всех нюансов. Новый владелец разозлился и отказался отдавать автомобиль.

Судебный пристав сообщил, что автомобиль взят в залог из-за того, что прежний владелец взял в банке кредит, а деньги не вернул, но у нового приобретателя остается право потребовать деньги с продавца. Однако мужчину это не успокоило. Он выскочил на улицу, сел за руль и попытался толчками машины согнать пристава с дороги. Наезд не удался, машину отобрали.

Житель Мурома признал вину. Ему дали 4 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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