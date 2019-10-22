2019-10-22T10:35:52+03:00
Общество

«Ростелеком» модернизировал сети для 200 владимирских компаний

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За 9 месяцев 2019 года «Ростелеком» перевёл на оптику 207 компаний Владимирской области. С 2016 года цифровой провайдер реализует в регионе проект «Миграция с меди на оптику» и уже переключил на ВОЛС более 1700 компаний. В программу вовлечен бизнес всех городов Владимирской области. В 2019 году акцент сделан на маленькие города и населенные пункты. До конца года национальный цифровой провайдер планирует переключить с меди на оптику еще около 200 юридических лиц.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Для корпоративных клиентов переход с меди на оптику означает, что они обеспечены необходимой телекоммуникационной инфраструктурой на будущее. Даже если абонента пока устраивает существующая скорость, через два-три года ему потребуются более мощные ресурсы, лучшая защищенность каналов связи и возможности передачи больших объемов информации. Все это обеспечивают именно оптические технологии. Работы «Ростелеком» проводит в согласованные с клиентом время и сроки».

Обновление телекоммуникационной инфраструктуры позволяет увеличить скорость доступа в интернет. Следовательно, компании смогут выйти на новый уровень не только взаимодействия между сотрудниками удаленных подразделений, но и общения с клиентами. В этом помогут такие услуги для частных и корпоративных заказчиков, как «Wi-Fi для бизнеса», «Интерактивное ТВ», «Виртуальный офис», «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС» и другие.

Узнать о технической возможности подключения услуг для бизнеса и оставить заявку можно на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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