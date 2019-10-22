Сегодня во Владимире открываются Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Сегодня, 22 октября, состоится торжественное открытие Всероссийских соревнований по художественной гимнастике, посвященных памяти заслуженного тренера СССР Николая Григорьевича Толкачева. Сами соревнования пройдут с 22 по 24 октября.
Турнир памяти Толкачева проходит во Владимире уже в 27-й раз. На него всегда приезжают сильнейшие гимнастки страны. В этом году соревнования соберут рекордное количество участников - более 600 гимнасток из 21 региона России.
Соревнования пройдут в индивидуальном многоборье и в групповых упражнениях. Спортсменки будут разыгрывать медали по трем программам: первого спортивного разряда, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Соревнования являются квалификационными, то есть по итогам участницы могут повысить свой спортивный разряд.
Парад открытия соревнований состоится сегодня, 22 октября, в 15.00 в спортивном центре «ВладимирИнтерСпорт» (ул. Егорова, д 8А).
ИСТОЧНИК KP.RU