2019-10-22T10:22:39+03:00
Общество

Сегодня во Владимире открываются Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

На него приедет 600 ведущих спортсменок России
Вероника ПАНИНА
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Сегодня, 22 октября, состоится торжественное открытие Всероссийских соревнований по художественной гимнастике, посвященных памяти заслуженного тренера СССР Николая Григорьевича Толкачева. Сами соревнования пройдут с 22 по 24 октября.

Турнир памяти Толкачева проходит во Владимире уже в 27-й раз. На него всегда приезжают сильнейшие гимнастки страны. В этом году соревнования соберут рекордное количество участников - более 600 гимнасток из 21 региона России.

Соревнования пройдут в индивидуальном многоборье и в групповых упражнениях. Спортсменки будут разыгрывать медали по трем программам: первого спортивного разряда, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Соревнования являются квалификационными, то есть по итогам участницы могут повысить свой спортивный разряд.

Парад открытия соревнований состоится сегодня, 22 октября, в 15.00 в спортивном центре «ВладимирИнтерСпорт» (ул. Егорова, д 8А).

ИСТОЧНИК KP.RU

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