Во Владимирской области уничтожили 6,5 тонн санкционки

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-18T16:06:46+03:00

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16 октября на мусорном полигоне во Владимирской области был уничтожен 6661 килограмм санкционной продукции. Ее обнаружили сотрудники Россельхознадзора 11 октября на посту ДПС "Сенинские дворики" на трассе М-7. Овощи перевозили в фуре из московского комплекса "ФУД СИТИ" в Киров.

Согласно товарной накладной осуществлялась перевозка фруктов, в том числе бананов, но фактически в упаковках с маркировкой бананы находились капуста, брокколи, пекинская капуста, кабачки, и перецы, не указанные в , что является признаком «товара прикрытия», а так же при досмотре найдена тонна яблок с этикеткой, на которой указана недостоверная информация о производителе.

ИСТОЧНИК KP.RU