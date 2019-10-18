Во Владимирской области уничтожили 6,5 тонн санкционки
16 октября на мусорном полигоне во Владимирской области был уничтожен 6661 килограмм санкционной продукции. Ее обнаружили сотрудники Россельхознадзора 11 октября на посту ДПС "Сенинские дворики" на трассе М-7. Овощи перевозили в фуре из московского комплекса "ФУД СИТИ" в Киров.
Согласно товарной накладной осуществлялась перевозка фруктов, в том числе бананов, но фактически в упаковках с маркировкой бананы находились капуста, брокколи, пекинская капуста, кабачки, и перецы, не указанные в , что является признаком «товара прикрытия», а так же при досмотре найдена тонна яблок с этикеткой, на которой указана недостоверная информация о производителе.
ИСТОЧНИК KP.RU