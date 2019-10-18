На железнодорожном вокзале во Владимире меняют плитку

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-18T14:11:34+03:00

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18 октября на площади перед железнодорожным вокзалом во Владимире начался плановый ремонт. Перед зданием терминала разобрали старую плитку, положенную еще в советское время. Ее должны заменить на новое покрытие, приспособленное для передвижения маломобильных людей.

Кроме замены плитки, на вокзале меняют пластиковые окна. Кроме того, проводится ремонт туалетов.

Ремонт вокзала во Владимире планировался с 2017 года. Его здание построено в 1975 году.

ИСТОЧНИК KP.RU