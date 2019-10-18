В Суздальском районе перекрыт крупный канал поставки контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-18T13:27:02+03:00

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В Суздальском районе полицейскими задержан 42-летний житель Владимир, причастный к организации крупного канала поставки контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

По данным ведомства, в прицепе грузового автомобиля, приготовленного к разгрузке у склада, оперативники обнаружили 2400 канистр со спиртом. В самом складе хранилось более 19 тысяч бутылок с этикетками известных производителей вина, водки, коньяка, виски и вермута "Мартини". Эксперты установили, что часть из них были наклеены поддельные акцизные марки. Содержимое бутылок не соответствует ГОСТам. По предварительной оценке, стоимость изъятого алкоголя оценивается в 6 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1, части 2 статьи 171.3 и части 4 статьи 327.1 УК РФ. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU